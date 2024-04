UFC Vegas 90 fight card, start time, date and location | Allen vs. Curtis 2

Event: UFC Vegas 90: “Allen vs. Curtis 2”

Date: Sat., April 6, 2024

Location: UFC APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+

Start Time: 3 p.m. ET Preliminary Card | 6 p.m. ET Main Card

UFC Vegas 90 Main Event On ESPN+:

185 lbs.: Brendan Allen vs. Chris Curtis

UFC Vegas 90 Main Card on ESPN+ (6 p.m. ET):

145 lbs.: Alexander Hernandez vs. Damon Jackson

145 lbs.: Morgan Charriere vs. Chepe Mariscal

155 lbs.: Ignacio Bahamondes vs. Christos Giagos

265 lbs.: Valter Walker vs. Lukasz Brzeski

155 lbs.: Trevor Peek vs. Charlie Campbell

UFC Vegas 90 ‘Prelims’ Card on ESPN+ (3 p.m. ET):

170 lbs.: Court McGee vs. Alex Morono

135 lbs.: Norma Dumont vs. Germaine de Randamie

135 lbs.: Alatengheili Alateng vs. Victor Hugo

115 lbs.: Piera Rodriguez vs. Cynthia Calvillo

135 lbs.: Dan Argueta vs. Jean Matsumoto

185 lbs.: Dylan Budka vs. Cesar Almeida

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*