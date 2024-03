UFC Vegas 89 fight card, start time, date and location | Ribas vs. Namajunas

Event: UFC Vegas 89: “Ribas vs. Namajunas”

Date: Sat., March 23, 2024

Location: UFC APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN & ESPN+

Start Time: 7 p.m. ET Preliminary Card | 10 p.m. ET Main Card

UFC Vegas 89 Main Event On ESPN/ESPN+:

125 lbs.: Amanda Ribas vs. Rose Namajunas

UFC Vegas 89 Main Card on ESPN/ESPN+ (10 p.m. ET):

265 lbs.: Karl Williams vs. Justin Tafa

185 lbs.: Edmen Shahbazyan vs. AJ Dobson

135 lbs.: Payton Talbott vs. Cameron Saaiman

145 lbs.: Billy Quarantillo vs. Youssef Zalal

145 lbs.: Fernando Padilla vs. Luis Pajuelo

UFC Vegas 89 ‘Prelims’ Card on ESPN+ (7 p.m. ET):

155 lbs.: Kurt Holobaugh vs. Trey Ogden

145 lbs.: Ricardo Ramos vs. Julian Erosa

135 lbs.: Miles Johns vs. Cody Gibson

145 lbs.: Jarno Errens vs. Steven Nguyen

135 lbs.: Montserrat Rendon vs. Darya Zheleznyakova

125 lbs.: Igor da Silva vs. Andre Lima

265 lbs.: Mohammed Usman vs. Mick Parkin

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*