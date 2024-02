Event: UFC Vegas 87: “Rozenstruik vs. Gaziev”

Date: Sat., March 2, 2024

Location: UFC APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+

Start Time: 1 p.m. ET “Prelims” | 4 p.m. ET Main Card

UFC Vegas 87 Main Event On ESPN+:

265 lbs.: Jairzinho Rozenstruik vs. Shamil Gaziev

UFC Vegas 87 Main Card on ESPN+ (4 p.m. ET):

205 lbs.: Tyson Pedro vs. Vitor Petrino

125 lbs.: Muhammad Mokaev vs. Alex Perez

185 lbs.: Eryk Anders vs. Jamie Pickett

135 lbs.: Umar Nurmagomedov vs. Bekzat Almakhan

135 lbs.: Raul Rosas Jr. vs. Ricky Turcios (Unsigned)

UFC Vegas 87 ‘Prelims’ Card on ESPN+ (1 p.m. ET):

125 lbs.: Stephen Erceg vs. Matt Schnell

155 lbs.: Joel Alvarez vs. Ludovit Klein

135 lbs.: Javid Basharat vs. Aiemann Zahabi

185 lbs.: Christian Leroy Duncan vs. Claudio Ribeiro

135 lbs.: Yanis Ghemmouri vs. Vinicius Oliveira

155 lbs.: Abdul-Kareem Al-Selwady vs. Loik Radzhabov

115 lbs.: Josefine Knutsson vs. Julia Polastri

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

