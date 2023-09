Latest UFC 295 fight card, PPV lineup for ‘Jones vs. Miocic’ on Nov. 11 in New York

Event: UFC 295: “Jones vs. Miocic”

Date: Sat., Nov. 11, 2023

Location: Madison Square Garden in New York City

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ (6 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 295 Main Event On ESPN+ PPV:

265 lbs.: UFC Heavyweight Champion Jon Jones vs. Stipe Miocic

UFC 295 Main Card, Prelims On ESPN, ESPN+:

115 lbs.: Jessica Andrade vs. Mackenzie Dern

125 lbs.: Kevin Borjas vs. Joshua Van

125 lbs.: Stephen Erceg vs. Matt Schnell

155 lbs.: Jared Gordon vs. Mark Madsen

145 lbs.: Diego Lopes vs. Pat Sabatini

155 lbs.: Nurullo Aliev vs. Mateusz Rebecki

145 lbs.: Dennis Buzukja vs. Jamall Emmers

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*