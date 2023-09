Latest UFC Sao Paulo fight card, ESPN+ lineup for ‘Blaydes vs. Almeida’ on Nov. 4

Event: UFC Sao Paulo: “Blaydes vs. Almeida”

Date: Sat., Nov. 4, 2023

Location: Ibirapuera Gymnasium in Sao Paulo, Brazil

Broadcast: ESPN+

Start Time: 6 p.m. ET Prelims | 9 p.m. ET Main Card

UFC Sao Paulo Main Event On ESPN+:

265 lbs.: Curtis Blaydes vs. Jailton Almeida

UFC Sao Paulo Main Card, Prelims On ESPN+:

170 lbs.: Rinat Fakhretdinov vs. Elizeu Zaleski dos Santos

205 lbs.: Modestas Bukauskas vs. Vitor Petrino

115 lbs.: Denise Gomes vs. Angela Hill

185 lbs.: Armen Petrosyan vs. Rodolfo Vieira

185 lbs.: Caio Borralho vs. Nursulton Ruziboev

265 lbs.: Don’Tale Mayes vs. Rodrigo Nascimento

155 lbs.: Elves Brener vs. Esteban Ribovics

170 lbs.: Gabriel Bonfim vs. Nicolas Dalby

135 lbs.: Daniel Marcos vs. Daniel Marcos

115 lbs.: Eduarda Moura vs. So Yul Kim

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

