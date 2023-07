Latest UFC Vegas 78 fight card, ESPN lineup for ‘Luque vs Dos Santos’ on Aug. 12

Event: UFC Vegas 78: “Luque vs. Dos Santos”

Date: Sat., Aug. 12, 2023

Location: UFC APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN and ESPN+

Start Time: 7 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card

UFC Vegas 78 Main Event On ESPN/ESPN+:

170 lbs.: Vicente Luque vs. Rafael dos Anjos

UFC Vegas 78 Main Card, Prelims On ESPN/ESPN+:

205 lbs.: Khalil Rountree Jr. vs. Chris Daukaus

125 lbs.: Juliana Miller vs. Luana Santos

135 lbs.: JP Buys vs. Marcus McGhee

185 lbs.: AJ Dobson vs. Tafon Nchukwi

155 lbs.: Mike Breeden vs. Lando Vannata

115 lbs.: Jaqueline Amorim vs. Montserrat Conejo

115 lbs.: Iasmin Lucindo vs. Polyana Viana

185 lbs.: Josh Fremd vs. Jamie Pickett

145 lbs.: Isaac Dulgarian vs. Francis Marshall

135 lbs.: Da’Mon Blackshear vs. Brady Hiestand

145 lbs.: Hakeem Dawodu vs. Cub Swanson

265 lbs.: Martin Buday vs. Josh Parisian

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

