Event: Bellator x Rizin 2: “Pitbull vs. McKee”

Date: Sat., July 29, 2023

Location: Super Saitama Arena in Saitama, Japan

How To Watch: Showtime (watch here)

Bellator x RIZIN 2 Main Event:

155 lbs.: Patricky Pitbull (24-11) vs A.J. McKee (20-1)

Bellator x Rizin 2 Main Card:

125 lbs.: Kyoji Horiguchi (30-5) vs. Makoto Takashi (16-1-1) for Flyweight title

135 lbs.: Magomed Magomedov (14-2) vs. Danny Sabatello (19-3)

125 lbs.: Kana Watanabe (11-2-1) vs. Veta Arteaga (7-5)

170 lbs.: Andrey Koreshkov (25-4) vs. Lorenz Larkin (25-7)

Super Rizin 2 Main Card:

135 lbs.: Kai Asakura (20-4) vs. Juan Archuleta (28-4)

155 lbs.: Tofiq Musayev (20-5) vs. Akira (19-9-4)

105 lbs.: Seika Izawa (10-0) vs. Claire Lopez (8-4)

145 lbs.: Mikuru Asakura (17-3-1) vs. Vugar Karamov (18-4)

185 lbs.: Daichi Abe (12-6) vs. Igor Tanabe (2-0)

135 lbs.: Kenta Takizawa (13-9) vs. Shinobu Ota (3-2)

