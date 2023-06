Latest Bellator Dublin fight card, rumors for ‘Eblen vs. Edwards’ on Sept. 23

Event: Bellator Dublin: “Eblen vs. Edwards”

Date: Sat., Sept. 23, 2023

Location: 3Arena in Dublin, Ireland

How To Watch: Showtime (watch here)

Bellator Dublin Main Event:

185 lbs: Champion Johnny Eblen (13-0) vs. Fabian Edwards (12-2)

Bellator Dublin Main Card:

145 lbs.: Aaron Pico (11-4) vs. Pedro Carvalho (13-7)

145 lbs.: Brian Moore (16-9) vs. Otto Rodrigues (13-1)

145 lbs.: Mads Burnell (17-5) vs. Daniel Weichel (42-14)

Bellator Dublin ‘Prelims’ Under Card:

145 lbs.: Sinead Kavanagh (9-5) vs Sara Collins (4-0)

205 lbs.: Luke Trainer (7-1) vs. Laurynas Urbonavicius (14-1)

145 lbs.: Kenny Mokhonoana (5-0) vs. Josh O’Connor (4-0)

115 lbs.: Chiara Penco (8-3) vs. Mackenzie Stiller (1-0)

170 lbs.: Nicolo Solli (5-1) vs. Romain Debienne (9-4)

155 lbs.: Mark Ewen (4-0) vs. Noah Gugnon (1-1)

To check out the latest Bellator MMA-related news and notes be sure to hit up our comprehensive news archive right here.