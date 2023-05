Latest UFC Jacksonville fight card, ABC lineup for ‘Emmett vs. Topuria’ on June 24

Event: UFC Jacksonville: “Emmett vs. Topuria”

Date: Sat., June 24, 2023

Location: VyStar Veterans Memorial Arena in Jacksonville, Florida

Broadcast: ABC and ESPN+

Start Time: 11:30 a.m. ET Prelims | 3 p.m. ET Main Card

UFC Jacksonville Main Event On ABC/ESPN+:

145 lbs.: Josh Emmett vs. Ilia Topuria

UFC Jacksonville Main Card, Prelims on ABC/ESPN+:

125 lbs.: Maycee Barber vs. Amanda Ribas

170 lbs.: Neil Magny vs. Phil Rowe

185 lbs.: Brendan Allen vs. Bruno Silva

115 lbs.: Tabatha Ricci vs. Gillian Robertson

185 lbs.: Gregory Rodrigues vs. Denis Tiuliulin

265 lbs.: Austen Lane vs. Justin Tafa

155 lbs.: Loik Radzhabov vs. Mateusz Rebecki

185 lbs.: Sedriques Dumas vs. Punahele Soriano

145 lbs.: Jamall Emmers vs. Jack Jenkins

145 lbs.: David Onama vs. Gabriel Santos

125 lbs.: Kleydson Rodrigues vs. Tatsuro Taira

170 lbs.: Randy Brown vs. Wellington Turman

155 lbs.: Victor Martinez vs. Trevor Peek

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

