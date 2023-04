Latest UFC Charlotte fight card, ABC lineup for ‘Rozenstruik vs. Almeida’ on May 13

Event: UFC Charlotte: “Rozenstruik vs. Almeida”

Date: Sat., May 13, 2023

Location: Spectrum Center in Charlotte, North Carolina

Broadcast: ABC, ESPN, ESPN+

Start Time: 11 a.m. ET Prelims | 3 p.m. ET Main Card

UFC Charlotte Main Event On ABC/ESPN+:

265 lbs.: Jairzinho Rozenstruik vs. Jailton Almeida

UFC Charlotte Main Card, Prelims Bouts On ABC/ESPN/ESPN+:

205 lbs.: Anthony Smith vs. Johnny Walker

170 lbs.: Ian Machado Garry vs. Daniel Rodriguez

115 lbs.: Mackenzie Dern vs. Angela Hill

205 lbs.: Ihor Potieria vs. Carlos Ulberg

170 lbs.: Tim Means vs. Alex Morono

170 lbs.: Bryan Battle vs. Gabe Green

170 lbs.: Matt Brown vs. Court McGee

135 lbs.: Douglas Silva de Andrade vs. Cody Stamann

135 lbs.: Jessica-Rose Clark vs. Tainara Lisboa

125 lbs.: Mandy Bohm vs. Ji Yeon Kim

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

