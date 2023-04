Latest UFC 289 fight card, PPV lineup for ‘Nunes vs. Pena 3’ on June 10 in Vancouver

Event: UFC 289: “Nunes vs. Pena 3”

Date: Sat., June 10, 2023

Location: Rogers Arena in Vancouver, British Columbia, Canada

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+

Start Time: 6 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card

UFC 289 PPV Main Event On ESPN+:

135 lbs.: UFC Women’s Bantamweight Champion Amanda Nunes vs. Julianna Pena

UFC 289 PPV Main Card, ESPN/ESPN+ Prelims:

170 lbs.: Adam Fugitt vs. Mike Malott

185 lbs.: Chris Curtis vs. Nassourdine Imavov

145 lbs.: Dan Ige vs. Nate Landwehr

185 lbs.: Eryk Anders vs. Marc-Andre Barriault

205 lbs.: Chris Daukaus vs. Khalil Rountree

125 lbs.: David Dvorak vs. Matt Schnell

125 lbs.: Jasmine Jasudavicius vs. Miranda Maverick

145 lbs.: Lucas Almeida vs. Hakeem Dawodu

115 lbs.: Diana Belbita vs. Maria Oliveira

170 lbs.: Michel Pereira vs. Stephen Thompson

145 lbs.: Blake Bilder vs. Kyle Nelson

135 lbs.: Aori Qileng vs. Aiemann Zahabi

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

For more upcoming UFC events click here.