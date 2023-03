Latest Bellator 295 fight card, rumors for ‘Stots vs. Mix’ on April 22

Event: Bellator 295: “Stots vs Mix”

Date: Sat., April 22, 2023

Location: Neal S. Blaisdell Arena Honolulu, Hawaii

How To Watch: Showtime (watch here)

Bellator 295 Main Event:

135 lbs.: Interim champion Raufeon Stots (19-2) vs. Patchy Mix (17-1)

Bellator 295 Main Card:

125 lbs.: Ilima-Lei Macfarlane (12-2) vs. Kana Watanabe (11-1-1)

145 lbs.: Aaron Pico (10-4) vs. Otto Rodrigues (13-1)

135 lbs.: Kyoji Horiguchi (30-5) vs. Ray Borg (16-5)

Bellator 295 ‘Prelims’ Under Card

265 lbs.: Davion Franklin (5-1) vs. Kasim Aras (7-1)

155 lbs.: Yancy Medeiros (16-8, 1 NC) vs. Charlie Leary (17-13-1)

155 lbs.: Bobby King (12-5) vs. Aalon Cruz (10-4)

145 lbs.: Keoni Diggs (10-2) vs. Weber Almeida (7-1)

145 lbs.: Kai Kamaka III (10-5-1) vs. Adli Edwards (9-2)

125 lbs.: Sumiko Inaba (5-0) vs. Veta Arteaga (7-4)

125 lbs.: Ilara Joanne (11-6) vs. Bruan Ellen (6-3)

170 lbs.: Alexey Shurkevich (13-4) vs. Masayuki Kikuiri (8-2-1)

145 lbs.: Mads Burnell (16-4) vs. Justin Gonzales (14-1)

