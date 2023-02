Latest UFC 287 fight card, PPV lineup for ‘Pereira vs. Adesanya 2’ on April 8 in Miami

Event: UFC 287: “Pereira vs. Adesanya 2”

Date: Sat., April 8, 2023

Location: Miami-Dade Arena in Miami, Florida

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ (6:15 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 287 PPV Main Event On ESPN+:

185 lbs.: UFC Middleweight Champion Alex Pereira vs. Israel Adesanya

UFC 287 PPV Main Card, Prelims Bouts On ESPN+:

170 lbs.: Gilbert Burns vs. Jorge Masvidal

170 lbs.: Kevin Holland vs. Santiago Ponzinibbio

135 lbs.: Christian Rodriguez vs. Raul Rosas Jr.

135 lbs.: Rob Font vs. Adrian Yanez

170 lbs.: Michael Chiesa vs. Li Jingliang

185 lbs.: Kelvin Gastelum vs. Chris Curtis

170 lbs.: Ian Garry vs. Song Kenan

115 lbs.: Cynthia Calvillo vs. Loopy Godinez

115 lbs.: Luana Pinheiro vs. Michelle Waterson

155 lbs.: Ignacio Bahamondes vs. Nikolas Motta

145 lbs.: Steve Garcia vs. Shayilan Nuerdanbieke

185 lbs.: Gerald Meerschaert vs. Joe Pyfer

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

