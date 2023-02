Latest Bellator 293 fight card, rumors for ‘Golm vs. James’ on March 31

Event: Bellator 293: “Golm vs. James”

Date: Fri., March 31, 2023

Location: Temecula, California

How To Watch: Showtime

Bellator 293 Main Event:

265 lbs.: Marcelo Golm (10-3) vs Daniel James (14-6-1)

Bellator 293 Main Card:

145 lbs.: Cat Zingano (13-4) vs Leah McCourt (7-2)

185 lbs.: John Salter (18-6) vs. Aaron Jeffery (13-3)

170 lbs.: Jaleel Willis (16-4) vs Rustam Khabilov (24-4)

Bellator 293 ‘Prelims’ Under Card

155 lbs.: Mike Hamel (9-5) vs. Nick Browne (13-2)

155 lbs.: Archie Colgan (6-0) vs. Justin Montalvo (5-0)

145 lbs.: Lucas Brennan (7-0) vs. Josh San Diego (9-4)

155 lbs.: Lance Gibson Jr. vs. Vladimir Tokov (7-2)

135 lbs.: Pan Sorenson (9-5) vs. Sara Collins (3-0)

265 lbs.: Christian Edwards (5-2) vs. Rakim Cleveland (21-15-1)

120 lbs.: Randi Field (3-1) vs. Ashley Cummins (3-3)

135 lbs.: Bryce Meredith (3-0) vs. Brandon Carillo (1-0)

115 lbs.: Maria Henderson (2-0) vs. Mackenzie Stiller (0-0)

170 lbs.: Khonry Gracie (2-2) vs. David Pacheco (1-1)

205 lbs.: Sullivan Cauley (5-0) vs. Luke Trainer (6-1)

170 lbs.: Joey Davis (8-0) vs. Jeff Creighton (6-2-1)

