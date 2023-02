Latest Bellator 292 fight card, rumors for ‘Nurmagomedov vs. Henderson’ on March 10

Event: Bellator 292: “Nurmagomedov vs Henderson”

Date: Fri., March 10, 2023

Location: San Jose, California

How To Watch: Showtime (watch here)

Bellator 292 Main Event:

155 lbs.: Champion Usman Nurmagomedov (16-0) vs. Benson Henderson (30-11)

Bellator 292 Main Card:

155 lbs.: Tofiq Musayev (20-4) vs. Alexander Shabliy (23-3)

265 lbs.: Valentin Moldavsky (11-2) vs. Linton Vassell (22-8)

170 lbs.: Michael Page (22-2) vs. Goiti Yamauchi (28-5)

Bellator 292 ‘Prelims’ Under Card

135 lbs.: Leandro Higo (21-6) vs. James Gallagher (11-2)

125 lbs.: Keri Melendez (5-0) vs. Bruna Ellen (6-3)

145 lbs.: Laird Anderson (3-0) vs. Rogelio Luna (1-0)

265 lbs.: Wladmir Gouvea (1-0) vs. Sean Tucker (1-3)

185 lbs. Theo Haig (1-0) vs. Adam Wamsley (2-2)

170 lbs.: Dupree Stewart (0-0) vs. Demetri Georgiadis (0-0)

135 lbs.: Cass Bell (6-2) vs. Josh Hill (21-5)

To check out the latest Bellator MMA-related news and notes be sure to hit up our comprehensive news archive right here.