Event: UFC 298: “Volkanovski vs. Topuria”

Date: Sat., Feb. 17, 2024

Location: Honda Center in Anaheim, California

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN2, ESPN+ (6 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 298 Main Event On ESPN+ PPV:

145 lbs.: UFC Featherweight Champion Alex Volkanovski vs. Ilia Topuria

UFC 298 PPV Main Card Prelims On ESPN2, ESPN+:

170 lbs.: Geoff Neal vs. Ian Machado Garry

135 lbs.: Merab Dvalishvili vs. Henry Cejudo

185 lbs.: Robert Whittaker vs. Paulo Costa

115 lbs.: Amanda Lemos vs. Mackenzie Dern (not Tatiana Suarez)

UFC 298 ‘Prelims’ On ESPN2, ESPN+:

265 lbs.: Marcos Rogerio de Lima vs. Justin Tafa

205 lbs.: Mingyang Zhang vs. Brendson Ribeiro

170 lbs.: Danny Barlow vs. Yusaku Kinoshita

125 lbs.: Andrea Lee vs. Miranda Maverick

265 lbs.: Tai Tuivasa vs. Marcin Tybura

185 lbs.: Anthony Hernandez vs. Ikram Aliskerov

135 lbs.: Rinya Nakamura vs. Brady Hiestand

170 lbs.: Val Woodburn vs. Oban Elliott

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

