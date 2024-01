Latest UFC Vegas 85 fight card, ESPN+ lineup for ‘Dolidze vs. Imavov’ on Feb. 3

Event: UFC Vegas 85: “Dolidze vs. Imavov”

Date: Sat., Feb. 3, 2024

Location: UFC APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+

Start Time: 4 p.m. ET Prelims | 7 p.m. ET Main Card

UFC Vegas 85 Main Event On ESPN+:

185 lbs.: Roman Dolidze vs. Nassourdine Imavov

UFC Vegas 85 Main Card on ESPN+ (7 p.m. ET):

155 lbs.: Renato Moicano vs. Drew Dober

170 lbs.: Randy Brown vs Muslim Salikhov

125 lbs.: Viviane Araujo vs. Natalia Silva

185 lbs.: Aliaskhab Khizriev vs. Makhmud Muradov

170 lbs.: Gilbert Urbina vs. Charles Radtke

UFC Vegas 85 ‘Prelims’ Card on ESPN+ (4 p.m. ET):

125 lbs.: Molly McCann vs. Diana Belbita

125 lbs.: Charles Johnson vs. Azat Maksum

170 lbs.: Themba Gorimbo vs. Pete Rodriguez

145 lbs.: Blake Bilder vs. Jeong Yeong Lee

145 lbs.: Julija Stoliarenko vs. Luana Carolina

155 lbs.: Marquel Mederos vs. Landon Quinones

265 lbs.: Thomas Petersen vs. Jamal Pogues

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

