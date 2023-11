Latest UFC 297 fight card, PPV lineup for ‘Strickland vs. Du Plessis’ on Jan. 20 in Toronto

Event: UFC 297: “Strickland vs. Du Plessis”

Date: Sat., Jan. 20, 2024

Location: Scotiabank Arena in Toronto, Ontario, Canada

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ (6 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 297 Main Event On ESPN+ PPV:

185 lbs.: UFC Middleweight Champion Sean Strickland vs. Dricus Du Plessis

UFC 297 Co-Main Event On ESPN+ PPV:

135 lbs.: Raquel Pennington vs. Mayra Bueno Silva for the vacant bantamweight title

UFC 297 Main Card, Prelims On ESPN, ESPN+:

145 lbs.: Arnold Allen vs. Movsar Evloev

185 lbs.: Marc-Andre Barriault vs. Chris Curtis

135 lbs.: Garrett Armfield vs. Brad Katona

115 lbs.: Gillian Robertson vs. Polyana Viana

135 lbs.: Serhiy Sidey vs. Ramon Taveras

125 lbs.: Jimmy Flick vs. Malcolm Gordon

170 lbs.: Neil Magny vs. Mike Malott

170 lbs.: Yohan Lainesse vs. Sam Patterson

145 lbs.: Charles Jourdain vs. Sean Woodson

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*