Event: Bellator 301: “Amosov vs. Jackson”

Date: Fri., Nov. 17, 2023

Location: Wintrust Arena in Chicago, Illinois

How To Watch: Showtime (watch here)

Bellator 301 Main Event:

170 lbs.: Champion Yaroslav Amosov (27-0) vs. Jason Jackson (16-4)

Bellator 301 Main Card:

135 lbs.: Champion Sergio Pettis (23-5) vs. interim champion Patchy Mix (18-1)

155 lbs.: Patricky Pitbull (25-11) vs. Alexandr Shabliy (23-3) Lightweight Grand Prix bout

155 lbs.: A.J. McKee (20-1) vs. Sidney Outlaw (17-5)

135 lbs.: Raufeon Stots (19-2) vs. Danny Sabatello (14-3)

Bellator 301 ‘Prelims’ Under Card

265 lbs.: Daniel James (15-7-1) vs. Ali Isaev (9-0-1)

265 lbs.: Tyrell Fortune (13-3) vs. Marcelo Golm (10-4)

145 lbs.: Timur Khizriev (13-0) vs. Justin Gonzales (14-2)

155 lbs.: Archie Colgan (8-0) vs. Pieter Buist (17-7)

125 lbs.: Juliana Velasquez (12-2) vs. Paula Cristina (6-2)

125 lbs.: Keri Taylor Melendez (5-0) vs. Sabriye Sengul (3-3)

135 lbs.: Matheus Mattos (13-2-1) vs. Richard Palencia (10-1)

155 lbs.: Mike Hamel (11-5) vs. Tim Wilde (16-4-1)

125 lbs.: Denise Kielholtz (7-5) vs. Sumiko Inaba (6-0)

160 lbs.: Islam Mamedov (22-3-1) vs. Killys Mota (15-3

