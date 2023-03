Latest UFC Las Vegas fight card, ESPN+ lineup for ‘Yan vs. Dvalishvili’ on March 11

Event: UFC Las Vegas: “Yan vs. Dvalishvili”

Date: Sat., March 11, 2023

Location: The Theater at Virgin Hotels in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+ (3 p.m. ET Prelims | 6 p.m. ET Main Card)

UFC Las Vegas Main Event On ESPN+:

135 lbs.: Petr Yan vs. Merab Dvalishvili

UFC Las Vegas Main Card On ESPN+:

265 lbs.: Alexandr Romanov vs. Alexander Volkov

205 lbs.: Nikita Krylov vs. Ryan Spann

145 lbs.: Austin Lingo vs. Ricardo Ramos

135 lbs.: Jonathan Martinez vs. Said Nurmagomedov

205 lbs.: Vitor Petrino vs. Anton Turkalj

UFC Las Vegas Prelims Card On ESPN+:

265 lbs.: Lukasz Brzeski vs. Karl Williams

135 lbs.: Raphael Assuncao vs. Davey Grant

185 lbs.: Sedriques Dumas vs. Josh Fremd

135 lbs.: Mario Bautista vs. Guido Cannetti

125 lbs.: JJ Aldrich vs. Ariane Lipski

135 lbs.: Tony Gravely vs. Victor Henry

125 lbs.: Tyson Nam vs. Bruno Silva

170 lbs.: Carlston Harris vs. Abubakar Nurmagomedov

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

