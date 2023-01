Latest UFC 285 fight card, PPV lineup for ‘Jones vs Gane’ on March 4 in Las Vegas

Event: UFC 285: “Jones vs. Gane”

Date: Sat., March 4, 2023

Location: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPNN, ESPN+ (6:15 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 285 PPV Main Event On ESPN+:

265 lbs.: Jon Jones vs. Ciryl Gane for vacant heavyweight title

UFC 285 PPV Main Card, Prelims Bouts On ESPN+:

185 lbs.: Derek Brunson vs. Dricus Du Plessis

170 lbs.: Geoff Neal vs. Shavkat Rakhmonov

125 lbs.: Viviane Araujo vs. Amanda Ribas

185 lbs.: Bo Nickal vs. Jamie Pickett

115 lbs.: Jessica Penne vs. Tabatha Ricci

135 lbs.: Farid Basharat vs. Da’Mon Blackshear

135 lbs.: Julio Arce vs. Cody Garbrandt

135 lbs.: Mario Bautista vs. Guido Cannetti

185 lbs.: Marc-Andre Barriault vs. Julian Marquez

155 lbs.: Kamuela Kirk vs. Esteban Ribovics

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

