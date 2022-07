Latest UFC 279 fight card, PPV lineup for ‘Khamzat vs. Diaz’ on Sept. 10 in Las Vegas

Event: UFC 279: “Chimaev vs. Diaz”

Date: Sat., Sept. 10, 2022

Location: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ (6 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 279 PPV Main Event On ESPN+:

170 lbs.: Khamzat Chimaev vs. Nate Diaz

UFC 279 PPV Main Card On ESPN+, ESPN/ESPN+ Prelims:

205 lbs.: Johnny Walker vs. Ion Cuțelaba

265 lbs.: Shamil Abdurakhimov vs. Jailton Almeida

145 lbs.: Danyelle Wolf vs. Norma Dumont

135 lbs.: Irene Aldana vs. Macy Chiasson

185 lbs.: Jamie Pickett vs. Denis Tiuliulin

135 lbs.: Alateng Heili vs. Chad Anheilger

115 lbs.: Elise Reed vs. Mellisa Martinez

155 lbs.: Trey Ogden vs. Daniel Zellhuber

155 lbs.: Nikolas Motta vs. Cameron VanCamp

170 lbs.: Louis Cosce vs. Trevin Giles

125 lbs.: Daniel da Silva vs. Victor Altamirano

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

