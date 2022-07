Latest Bellator 283 fight card, rumors for ‘Lima vs. Jackson’ on July 22

Event: Bellator 283: “Lima vs. Jackson”

Date: Fri., July 22, 2022

Location: Emerald Queen Casino in Tacoma, Washington

How To Watch: Showtime (watch it here)

Bellator 283 Main Event:

170 lbs.: Douglas Lima (32-10) vs. Jason Jackson (15-4)

Bellator 283 Main Card (10 p.m. ET):

155 lbs.: Sydney Outlaw (16-4) vs. Tofiq Musayev (18-4)

155 lbs.: Usman Nurmagomedov (14-0) vs. Chris Gonzalez (7-1)

170 lbs.: Lorenz Larkin (24-7) vs. Mukhamed Berkhamov (14-0)

265 lbs.: Davion Franklin (5-0) vs. Marcelo Golm (9-3)

Bellator 283 ‘Prelims’ Card (7:00 p.m. ET)

155 lbs.: Adam Piccolotti (13-4) vs. Tofiq Musayev (18-4)

185 lbs.: Romero Cotton (6-0) vs. Dalton Rosta (6-0)

155 lbs.: Gadzhi Rabadanov (17-4-2) vs. Bobby King (12-4)

125 lbs.: Veta Arteaga (6-4) vs. Vanessa Porto (23-9)

135 lbs.: Jaylon Bates (5-0) vs. Mark Coates (10-7)

170 lbs.: Roman Faraldo (7-0) vs. Luis Iniguez (5-1)

155 lbs.: Justin Montalvo (5-0) vs. Archie Colgan (4-0)

145 lbs.: Kai Kamaka III (9-5-1) vs. Akhmed Magomedov (8-0, 1 NC)

170 lbs.: Ethan Hughes (3-0) vs. Kevin Hand (2-0)

