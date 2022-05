Event: UFC Vegas 56: “Volkov vs. Rozenstruik”

Date: Sat., June 4, 2022

Location: APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+ (1 p.m. ET Prelims | 4 p.m. ET Main Card)

UFC Vegas 56 Main Event On ESPN+:

265 lbs.: Alexander Volkov vs. Jairzinho Rozenstruik

UFC Vegas 56 Main Card, Prelims On ESPN+:

145 lbs.: Movsar Evloev vs. Dan Ige

145 lbs.: Lucas Almeida vs. Michael Trizano

155 lbs.: Alex Da Silva vs. Joe Solecki

205 lbs.: Alonzo Menifield vs. Askar Mozharov

115 lbs.: Felice Herrig vs. Karolina Kowalkiewicz

125 lbs.: Poliana Botelho vs. Karine Silva

125 lbs.: Zarrukh Adashev vs. Ode Osbourne

170 lbs.: Benoit Saint Denis vs. Niklas Stolze

145 lbs.: Damon Jackson vs. Darrick Minner

135 lbs.: Tony Gravely vs. Johnny Munoz

125 lbs.: Jeff Molina vs. Zhalgas Zhumagulov

170 lbs.: Rinat Fahretdinov vs. Andreas Michailidis

125 lbs.: JJ Aldrich vs. Erin Blanchfield

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

