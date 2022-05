Eagle FC 47 fight card, FLX lineup for ‘Dos Santos vs De Castro’ on May 20 in Miami

Event: Eagle FC 47: “Dos Santos vs. De Castro”

Date: Friday, May 20, 2022

Location: FLX Arena in Miami, Florida

Broadcast: FLX Cast at 6 p.m. ET

Eagle FC 47 Main Event On FLX:

265 lbs.: Junior dos Santos vs. Yorgan de Castro

Eagle FC 47 Main Card On FLX:

205 lbs.: Hector Lombard vs. Thiago Silva

185 lbs.: Maki Pitolo vs. Doug Usher

205 lbs.: Gabriel Checco vs. Andrew Sanchez

155 lbs.: Akhmed Aliev vs. Darrell Horcher

Eagle FC 47 Preliminary Card On FLX:

165 lbs.: Islam Mamedov vs. Zach Zane

205 lbs.: Ronny Markes vs. Reggie Pena

155 lbs.: Alexandre Almeida vs. Roosevelt Roberts

155 lbs.: Paulo Silva vs. Sean Soriano

135 lbs.: Adi Alic vs. Shawn Bunch

155 lbs.: Dennis Hughes Jr. vs. Dylan Mantello

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change*

