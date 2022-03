Event: Eagle FC 46: “Lee vs. Sanchez”

Date: Friday, March 11, 2022

Location: FLX Arena in Miami, Florida

Broadcast: FLX Cast at 6 p.m. ET

Eagle FC 46 Main Event On FLX:

165 lbs.: Kevin Lee vs. Diego Sanchez

Eagle FC 46 Main Card On FLX:

265 lbs.: Rizvan Kuniev vs. Anthony Hamilton for Eagle FC heavyweight title

135 lbs.: Ray Borg vs. Ricky Bandejas

165 lbs.: Handesson Ferreira vs. Zach Juusola

175 lbs.: Raimond Magomedaliev vs. Impa Kasanganay

Eagle FC 46 Preliminary Card On FLX:

155 lbs.: Akhmed Aliev vs. Darrell Horcher

185 lbs.: Ikram Aliskerov vs. Nah-shon Burrell

135 lbs.: Irwin Rivera vs. Firdavs Khasanov

160 lbs.: Archie Colgan vs. Dylan Mantello

205 lbs.: Reggie Pena vs. Ronny Markes

175 lbs.: Thomas Webb vs. Tyler Ray

145 lbs.: Caio Uruguai vs. Sitik Muduev

185 lbs.: Manny Walo vs. Ryder Newman

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change*

