Latest Bellator 290 fight card, rumors for ‘Bader vs. Fedor 2’ on Feb. 4

Event: Bellator 290: “Bader vs. Fedor 2”

Date: Sat., Feb. 4, 2023

Location: Los Angeles, California

How To Watch: CBS

Bellator 290 Main Event:

265 lbs.: Champion Ryan Bader (31-7) vs. Fedor Emelianenko (40-6)

Bellator 290 Main Card:

205 lbs.: Champion Vadim Nemkov (16-2) vs. Yoel Romero (15-6)

170 lbs.: Neiman Gracie (11-4) vs. Michael Lombardo (13-3)

Bellator 290 ‘Prelims’ Under Card

170 lbs.: Sabah Homasi (17-10) vs. Brennan Ward (16-6)

170 lbs.: Ethan Hughes (3-0) vs. Yusuf Karakaya (1-0)

205 lbs.: Grant Neal (6-1) vs. Karl Albrektsson (13-4)

155 lbs.: Chris Gonzalez (7-2) vs. Max Rohskopf (7-1)

135 lbs.: Jornel Lugo (8-1) vs. Jaylon Bates (6-0)

125 lbs.: Alejandra Lara (9-6) vs. Diana Avsaragova (5-0)

