Latest ‘Bellator MMA vs. RIZIN’ fight card, rumors for New Year’s Eve event in Tokyo

Event: “Bellator MMA vs. RIZIN”

Date: Sat., Dec. 31, 2022

Location: Saitama Super Arena in Tokyo, Japan

How To Watch: Showtime (watch it here)

Bellator MMA vs. RIZIN Main Event:

155 lbs.: Champion A.J. McKee (19-1) vs. Champion Roberto de Souza (14-1)

Bellator MMA vs. RIZIN Main Card:

145 lbs.: Patricio Pitbull (34-5) vs. Kleber Koike (31-5-1)

135 lbs.: Juan Archuleta (26-4) vs. Soo Chul Kim (18-6-1)

125 lbs.: Kyoji Horiguchi (30-5) vs. Hiromasa Ougikubo (25-6-2)

155 lbs.: Gadzhi Rabadanov (18-4-2) vs. Koji Takeda (15-3)

Bellator MMA vs. RIZIN ‘Prelims’ Under Card:

108 lbs.: Seika Izawa (8-0) vs. Si Woo Park (9-4)

135 lbs.: Naoki Inoue (15-3) vs. Kenta Takizawa (13-8)

265 lbs.: Tsuyoshi Sudario (6-1) vs. Junior Tafa (2-0)

135 lbs.: Yuki Motoya (32-9) vs. Rogério Bontorin (16-4)

155 lbs.: Johnny Case (27-9-1) vs. Luiz Gustavo (12-2)

125 lbs.: John Dodson (22-13) vs. Hideo Tokoro (35-31-1)

155 lbs.: BeyNoah (1-2) vs. Sho Patrick Usami (5-1)

