Latest UFC Vegas 67 fight card, ESPN+ lineup for ‘Imavov vs. Strickland’ on Jan. 14

Event: UFC Vegas 67: “Imavov vs. Strickland”

Date: Sat., Jan. 14, 2023

Location: APEX in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+ (4 p.m. ET Prelims | 7 p.m. ET Main Card)

UFC Vegas 67 Main Event On ESPN+:

185 lbs.: Nassourdine Imavov vs. Sean Strickland (Kelvin Gastelum injured)

UFC Vegas 67 Main Card On ESPN+ (7 p.m. ET):

145 lbs.: Dan Ige vs. Damon Jackson

185 lbs.: Punahele Soriano vs. Roman Kopylov

135 lbs.: Raquel Pennington vs. Ketlen Vieira

135 lbs.: Umar Nurmagomedov vs. Raoni Barcelos

UFC Vegas 67 Prelims Card On ESPN+ (4 p.m. ET):

185 lbs.: Abdul Razak Alhassan vs. Claudio Ribeiro

155 lbs.: Mateusz Rebecki vs. Nick Fiore

135 lbs.: Javid Basharat vs. Mateus Mendonca

125 lbs.: Carlos Hernandez vs. Allan Nascimento

145 lbs.: Daniel Argueta vs. Isaac Dulgarian

125 lbs.: Charles Johnson vs. Jimmy Flick

135 lbs.: Priscila Cachoeira vs. Sijara Eubanks

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

