Event: UFC 282: “Prochazka vs. Teixeira 2”

Date: Sat., Dec. 10, 2022

Location: T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ (5 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 282 PPV Main Event On ESPN+:

205 lbs.: UFC Light Heavyweight champion Jiri Prochazka vs. Glover Teixeira

UFC 282 PPV Main Card On ESPN+ (10 p.m. Start Time):

205 lbs.: Jan Blachowicz vs. Magomed Ankalaev

155 lbs.: Paddy Pimblett vs. Jared Gordon

145 lbs.: Bryce Mitchell vs. Ilia Topuria

185 lbs.: Dricus du Plessis vs. Darren Till

UFC 282 ESPN/ESPN+ ‘Prelims’ Under Card (5 p.m. Start Time):

170 lbs.: Robbie Lawler vs. Santiago Ponzinibbio

205 lbs.: Ovince Saint Preux vs. Alexander Gustafsson

185 lbs.: Chris Curtis vs. Joaquin Buckley

185 lbs.: Edmen Shahbazyan vs. Dalcha Lungiambula

145 lbs.: Billy Quarantillo vs. Alexander Hernandez

145 lbs.: T.J. Brown vs. Erik Silva

265 lbs.: Jairzinho Rozenstruik vs. Chris Daukaus

125 lbs.: Daniel da Silva vs. Vinicius Salvador

135 lbs.: Cameron Saaiman vs. Ronnie Lawrence

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change.*

For more upcoming UFC events click here.