Latest UFC 271 fight card, PPV lineup for ‘Adesanya vs Whittaker 2’ on Feb. 12 in Houston

Event: UFC 271: “Adesanya vs. Whittaker 2”

Date: Sat., Feb. 12, 2022

Location: Toyota Center in Houston, Texas

Broadcast: ESPN+ PPV, ESPN, ESPN+ (6 p.m. ET Prelims | 10 p.m. ET Main Card)

UFC 271 PPV Main Event:

185 lbs.: UFC Middleweight Champion Israel Adesanya vs. Robert Whittaker

UFC 271 PPV Main Card, ESPN/ESPN+ Prelims:

135 lbs.: Kyler Phillips vs. Marcelo Rojo

125 lbs.: Roxanne Modafferi vs. Casey O’Neill

125 lbs.: Alex Perez vs. Matt Schnell

155 lbs.: Mark Madsen vs. Vinc Pichel

205 lbs.: Fabio Cherant vs. Carlos Ulberg

205 lbs.: Maxim Grishin vs. Ed Herman

135 lbs.: Ronnie Lawrence vs. Mana Martinez

155 lbs.: Alexander Hernandez vs. Renato Moicano

185 lbs.: AJ Dobson vs. Jacob Malkoun

135 lbs.: Douglas Silva de Andrade vs. Sergey Morozov

170 lbs.: Orion Cosce vs. Mike Mathetha

*Fight card, bout order and number of fights remain subject to change due to COVID-19.*

