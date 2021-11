Latest Bellator 272 fight card, rumors for ‘Pettis vs Horiguchi’ in Uncasville

Event: Bellator 272: “Pettis vs Horiguchi”

Date: Fri., Dec. 3, 2021

Location: Mohegan Sun in Uncasville, Conn

How To Watch: Showtime

Bellator 272 Main Event:

135 lbs.: Bantamweight champion Sergio Pettis (21-5) vs Kyoji Horiguchi (29-3)

Bellator 272 Main Card (10 p.m. ET):

145 lbs.: Emmanuel Sanchez (20-6) vs Jeremey Kennedy (16-3)

185 lbs.: Johnny Eblen (9-0) vs. Collin Huckbody (9-3)

170 lbs.: Oliver Enkamp (10-2) vs. Kyle Crutchmer (7-1)

Bellator 272 ‘Prelims’ Card (7 p.m. ET)

135 lbs.: Josh Hill (20-4) vs. Jared Scoggins (10-1)

145 lbs.: Kai Kamaka III (8-4-1) vs. John de Jesus (14-9)

170 lbs.: Levan Chokheli (9-1) vs. Vinicius de Jesus (9-4)

135 lbs.: Jornel Lugo (7-0) vs. Tommy Espinosa (6-3)

155 lbs.: Killys Mota (12-2) vs. Mike Hamel (8-5)

155 lbs.: Alexandr Shabliy (20-3) vs. Bobby King (10-3)

155 lbs.: Ricardo Seixas (9-3) vs. Dan Moret (15-6)

155 lbs.: Jay Jay Wilson (8-0) vs. Alfie Davis (14-4)

